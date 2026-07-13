Бюджет Нижнего Новгорода пополнился на 31,4 млн рублей туристического налога. Фото: АНО «Центр 800».

С начала 2026 года туристический налог принес бюджету Нижнего Новгорода 31,4 млн рублей. По данным на 1 июля, это составляет 15,7% от годового плана, который после внесения изменений установлен на уровне 200 млн рублей. Такие данные содержатся в сводке о выполнении доходов бюджета города, опубликованной департаментом финансов администрации Нижнего Новгорода.

За первое полугодие в городскую казну поступило 31 396 098 рублей туристического налога. При этом до конца года муниципалитет рассчитывает собрать почти в шесть с половиной раз больше.

Всего доходы бюджета Нижнего Новгорода с начала года составили 33,6 млрд рублей, что соответствует 38,5% от годового плана. Туристический налог является одним из источников пополнения городской казны наряду с другими налоговыми и неналоговыми поступлениями.