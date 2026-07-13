Нижегородская область вошла в число самых аварийных регионов России

Более 1,8 тысячи ДТП произошло в Нижегородской области за полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область вошла в число регионов России с самым высоким количеством дорожно-транспортных происшествий по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 1 815 аварий, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Кроме того, область заняла седьмое место в стране по числу ДТП с участием детей-пассажиров, сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные ГИБДД.

По информации аналитиков, всего с января по июнь в России произошло 54 289 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность в стране снизилась на 3,2%.

Отдельно эксперты оценили ситуацию с авариями, в которых пострадали дети-пассажиры. В Нижегородской области за полгода зарегистрировали 80 таких ДТП. Несмотря на то, что регион оказался на седьмой строчке общероссийского рейтинга, количество подобных происшествий сократилось сразу на 18,4%. Это стало самым заметным снижением среди всех субъектов, вошедших в первую десятку.

При этом число ДТП с участием нетрезвых водителей в стране также продолжило снижаться. За первые шесть месяцев 2026 года таких аварий зарегистрировано 3 647 – на 26,6% меньше, чем год назад.