Владислав Атмахов: ЛДПР требует отменить 28 устаревших штрафов. Фото: НРО ЛДПР

Нижегородское отделение ЛДПР во главе с координатором Владиславом Атмаховым поддержало федеральную инициативу партии по пересмотру системы административных наказаний. Речь идёт об отмене 28 штрафов, которые, по мнению парламентариев, давно утратили актуальность и не соответствуют современным реалиям.

Законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, уже направлен на заключение в Правительство Российской Федерации. Документ поступил в кабмин 10 июля.

По мнению партийцев, штрафовать граждан за проступки, не несущие реальной угрозы обществу, природе или безопасности, по меньшей мере неразумно. По их убеждению, многие из этих наказаний - пережиток прошлого, а некоторые просто дублируют нормы, которые уже не актуальны в цифровую эпоху.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал сложившуюся систему «ерундой, которая загоняет людей в тупик». Он подчеркнул, что государство не должно использовать штрафы как инструмент пополнения бюджета, особенно когда речь идёт о нарушениях, не представляющих никакой опасности.

Владислав Атмахов, комментируя инициативу, отметил, что партия выступает за очищение законодательства от абсурдных норм.

– ЛДПР за здравый смысл: мы требуем отменить 28 штрафов за надуманные нарушения, которые не угрожают безопасности. Считаем эти наказания чрезмерными и несправедливыми. Наша цель — сделать законы адекватными реальной жизни, – заявил координатор нижегородского отделения.

Авторы инициативы также обращают внимание на то, что избыточные штрафы за неопасные деяния перегружают судебную систему и органы принудительного исполнения. Вместо того чтобы заниматься действительно серьезными правонарушениями, государственные структуры вынуждены тратить ресурсы на разбирательства, которых можно было бы избежать.