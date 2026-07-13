Спрос на строителей в Нижегородской области за месяц вырос почти на 30%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области за июнь спрос на специалистов строительной отрасли вырос на 29%. За месяц работодатели разместили около 3,6 тысячи вакансий в сфере строительства и недвижимости. Еще более заметный рост показал рабочий персонал – число предложений увеличилось на 36% и достигло 5,6 тысячи. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

В число направлений с наиболее заметным ростом числа вакансий также вошли наука и образование (+29%), высший и средний менеджмент (+24%), транспорт и логистика (+21%), производство и сервисное обслуживание (+20%), автомобильный бизнес, сельское хозяйство, розничная торговля и сфера управления персоналом.

Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, даже в сезон отпусков работодатели не снижают темпы найма. Многие компании уже сейчас создают кадровый резерв, чтобы избежать нехватки сотрудников во второй половине года. Рост вакансий в сфере образования эксперты связывают с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа предложений для рабочих – с необходимостью закрыть производственные задачи.

Среди наиболее востребованных направлений самые высокие зарплаты предлагают руководителям – в среднем 120,6 тысячи рублей. В строительстве и недвижимости работодатели готовы платить около 101,2 тысячи рублей, а рабочему персоналу – 93,8 тысячи рублей.