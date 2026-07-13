Легенды футбола встретились с болельщиками в Дзержинске. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В рамках фестиваля «СИБУР. Фестиваль футбола» во Дворце культуры химиков прошла встреча болельщиков с легендами отечественного футбола – Дмитрием Сычёвым и Алексеем Прудниковым. Несмотря на дождь, пришли многие, в том числе дети и подростки. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Разговор получился тёплым и семейным. Футболисты рассказали, какую роль в их становлении сыграли родные. Сычёв признался, что главным примером для него был отец-футболист. Дисциплина, режим, правильное питание – основа успеха. А самым страшным наказанием в детстве было лишение тренировок за тройки. Кстати, Дмитрий владеет пятью языками – пример силы воли.

Прудников поделился, что мечтал быть похожим на Льва Яшина и встретился с ним лично. Позже эталоном стал Олег Романцев.

Встреча получилась камерной. Дзержинск – город с сильными семейными традициями, поэтому говорили о спорте как о семейной философии.

– Главные вехи наших успехов служат мотивацией для молодёжи, доказательством, что спорт помогает вырасти правильным человеком с верными ценностями, – подчеркнул Сычёв.

Завершилась встреча автограф-сессией. Футболисты передали городу футболку с автографами игроков сборной – она пополнит будущий музей спорта Дзержинска.