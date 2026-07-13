«Легенды футбола» обыграли «Сборную Дзержинска» в товарищеском матче. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

На стадионе «Химик» состоялся товарищеский матч между командами «Легенды футбола» и «Сборная Дзержинска». За звёздную команду вышли на поле Дмитрий Сычев, Алексей Прудников, Эльвира Тодуа, футбольный блогер Фил Лопаткин, а также тренер «Химика» Андрей Блажко. В составе «Легенд» сыграл и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, мэр Дзержинска Михаил Клинков и сотрудники АО «СИБУР-Нефтехим» во главе с главным инженером Антоном Пугачевым.

Звёздные гости удивляли техникой, дзержинцы отвечали самоотдачей и прессингом. Итог – 6:4 в пользу «Легенд футбола», но счёт в таких играх не важен. Главное – атмосфера единства, где мастерство переплетается с любовью к игре.

- Давно не играл я в футбол. А в составе такой команды не играл никогда в жизни. Незабываемый матч! - поделился Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин отметил, что Дзержинск задаёт высокую планку в развитии спортивной инфраструктуры. Проект по строительству мини-футбольных полей для малышей с 2024 года охватил уже более 20 детских садов.

– Интерес со стороны РФС подтверждает: мы движемся верно. Проект не только массовый, но и инклюзивный – вместе с полями устанавливаем тренажёры для детей с ОВЗ. Глава Паралимпийского комитета Павел Рожков назвал Дзержинск столицей российского параспорта, – сказал Люлин. Он добавил, что цель – привить детям: спорт и движение – это норма жизни.

Матч прошёл в рамках фестиваля «СИБУР. Фестиваль футбола» при поддержке администрации Дзержинска.