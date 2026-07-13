«Химик» разгромил «Акрон-2» и ушел на летнюю паузу единоличным лидером

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

Дзержинский «Химик» обыграл «Акрон-2» со счетом 2:0 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Об этом сообщил мэр города химиков Михаил Клинков в своих соцсетях.

Домашний матч «Химика» против «Акрона-2» начался с настоящего праздника для болельщиков. Перед игрой на стадионе прошла автограф-сессия легенд спорта – Дмитрия Сычева, Алексея Прудникова, Эльвиры Тодуа и спортивного блогера Фила Лопаткина. Задать вопрос звездам и получить заветные автографы успели десятки поклонников.

После такого заряда эмоций футболисты «Химика» просто не имели права подвести своих болельщиков. И они свое обещание сдержали. Матч с самого начала прошел в высоком темпе – обе команды сделали ставку на атакующий футбол, но дзержинцы действовали острее и увереннее.

Счет был открыт на 37-й минуте: после стремительной фланговой атаки капитан Артем Широков оказался в нужном месте и замкнул передачу. Во втором тайме преимущество хозяев удвоил Никита Абрамушкин – на 68-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти. Даже когда в конце матча Широков получил удаление и «Химик» остался в меньшинстве, команда не растерялась и сохранила контроль над игрой. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу – 2:0.

Эта победа позволила «Химику» уйти на двухнедельную летнюю паузу в статусе единоличного лидера. Отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков – солидный задел перед выездной серией.

Следующий матч команда проведет 26 июля на выезде против «Динамо-Барнаул». Дзержинцы настроены только на победу.