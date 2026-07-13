Нижегородская область вошла в число лидеров по скорости трудоустройства. Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородская область вошла в число российских регионов, где жители быстрее всего находят новую работу. По итогам первого квартала 2026 года средний срок трудоустройства составил 23 дня, что позволило региону войти в число лидеров по эффективности работы службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Такие результаты были представлены Министерством труда России по итогам оценки комплексной модернизации центров занятости населения. Нижегородская область вошла в число 29 регионов, где анализировали эффективность преобразований, проводившихся с 2021 по 2026 год в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры».

По сравнению с 2024 годом средний срок поиска работы сократился почти втрое – с 63 до 23 дней. При этом показатель практически сохранился на уровне прошлого года, несмотря на изменения ситуации на рынке труда. Также в регионе остается стабильной работа с безработными: средняя продолжительность пребывания на регистрационном учете в центрах занятости сейчас составляет 58 дней.

Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, сокращение сроков трудоустройства означает не только хорошие статистические показатели, но и более быстрое возвращение людей к стабильному доходу. В свою очередь, в Нижегородском кадровом центре «Работа России» связывают результаты с внедрением новых сервисов, персональным подбором вакансий и более тесным взаимодействием с работодателями. Всего в регионе модернизировали 54 центра занятости.