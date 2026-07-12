Евгений Люлин поздравил нижегородских почтальонов с профессиональным праздником. Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил сотрудников «Почты России» с Днем российской почты, который отмечается 12 июля.

В своем обращении он отметил, что именно почта связывает воедино все города, поселки, села и деревни огромной страны. В любую погоду и в любой сезон сотрудники ведомства доставляют жителям подписные издания, пенсии и социальные товары, за что заслуживают слов благодарности и признательности.

Люлин подчеркнул, что работа почты сегодня активно трансформируется и становится все более цифровой. Автоматизация процессов помогает повышать эффективность труда почтальонов, ускорять доставку корреспонденции и переводить многие услуги в электронный формат. Модернизируются и сами отделения связи, меняется почтовая инфраструктура.

Однако, по словам председателя ЗСНО, самым важным условием успеха остаются ответственность и профессионализм сотрудников «Почты России».

-Желаю каждому из них новых достижений, развития, уверенного взгляда в будущее, стабильности и благополучия, всего самого доброго! - сказал Люлин.