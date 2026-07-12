Нижегородцы вновь жалуются на нудистов на Гребном канале. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижнего Новгорода возмущены присутствием нудистов на общественных пляжах. Горожане засняли отдыхающих, предпочитающих загорать без одежды, и выложили видео в интернет.

Проблема нудизма уже не первый год возникает на нижегороских пляжах, чаще всего на берегу Гребного канала. Из-за чрезмерной раскрепощенности некоторых отдыхающих возникают конфликты.

– Каждый год вот я вижу их, каждый год, причем их видно даже с того берега, – приводит слова посетителей пляжа «Кстати».

Несмотря на свою смелость отдыхать обнаженными, перед камерой это качество у нудистов пропадает и появляется другое – агрессия. На кадрах видео слышно словесную перепалку отдыхающих. Один мужчина также попытался выхватить телефон у девушки, которая снимала происходящее.

Власти борются с любителями нудизма, проводя рейды. Однако они дают лишь временный эффект.