Разрешения на охоту с собаками начнут выдавать в Нижегородской области с 13 июля

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области с 13 июля стартует выдача разрешений на охоту с подружейными собаками и ловчими птицами. Документы можно будет оформить в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также в его территориальных подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Сроки сезона охоты на различные виды дичи уже утверждены ведомством. С 25 июля по 30 ноября разрешена добыча болотно-луговой птицы – дупеля, бекаса, гаршнепа, травника, чибиса и коростеля. Боровая дичь, за исключением вальдшнепа, станет доступна с 5 августа по 28 февраля – речь идет о глухаре, тетереве и рябчике. На полевую дичь, включая серую куропатку, перепела, голубей и горлиц, а также на вальдшнепа можно будет охотиться с 5 августа по 30 ноября. Водоплавающую дичь – гусей, уток, лысуху и камышницу – можно будет добывать с 15 августа по 30 ноября.

При этом в регионе действует строгий запрет на любительскую и спортивную охоту на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области. В их числе – белая куропатка, клинтух, а также некоторые кулики: большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок и малый погоныш.

В министерстве напомнили важное правило: охотиться с одной подружейной собакой могут не более трех охотников. При этом каждый из них обязан иметь при себе полный пакет документов, предусмотренных законодательством.

Оформить разрешение можно по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 67, а также по телефону 8 (831) 434-32-88. На официальном сайте ведомства в разделе, посвященном охоте, размещены образцы платежных квитанций и реквизиты для уплаты государственной пошлины и сбора за пользование животным миром.

Кроме того, любителям охоты стоит помнить, что при установлении IV и V классов пожарной опасности в регионе вводится запрет на посещение лесов. Актуальная информация о действующих ограничениях ежедневно публикуется на сайте Минлесхоза в виде карты пожарной опасности, где отмечены районы с запретом на вход в лесные массивы.