18 тысяч человек посетили VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

VK Fest-2026 (0+) в Нижнем Новгороде посетили 18 тысяч человек. Об этом сообщила руководитель фестиваля Зоя Новикова.

Крупнейший open-air-фестиваль России состоялся 11 июля на Стрелке. Музыкальную программу открыл дуэт NANSI & SIDOROV. Для гостей выступили Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора, а также группа «Тату». Была организована серия автограф-сессий.

Выбор Нижнего Новгорода площадкой для VK Fest организаторы объяснили активностью самих жителей. Как отметила руководитель фестиваля Зоя Новикова, горожане буквально завалили просьбами в соцсетях, и игнорировать такой запрос было просто невозможно.