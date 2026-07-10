Нижегородцев предупредили о штрафах за перевозку бензина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 9 июля в Нижегородской области на автозаправках действуют временные ограничения: система «чётных» и «нечётных» дней в зависимости от цифр в номере автомобиля, а также лимит в 40 литров за одну заправку. На многих АЗС отпуск топлива в канистры запрещён, однако приобрести его в ёмкости можно на некоторых заправках «Газпромнефти» и «Татнефти».

Как пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на члена регионального отделения Ассоциации юристов России Андрея Полозова, при перевозке бензина в канистрах важно соблюдать установленные нормы. Согласно правилам ДОПОГ, в одной канистре допускается не более 60 литров, а общий объём топлива в автомобиле не должен превышать 240 литров. Сами ёмкости должны быть стальными, алюминиевыми или пластиковыми с обязательной маркировкой UN, Fuel, Petrol или Gasoline, плотно закрываться и не протекать. Перевозить их разрешено только в багажнике с надёжной фиксацией.

За превышение лимита или использование неподходящей тары предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей либо лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев по статье 12.21.2 КоАП РФ.

Юрист также напомнил, что хранить топливо дома, в гаражах и подвалах запрещено. Допустимые места для хранения — открытые площадки, навесы или отдельные проветриваемые помещения. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, систематическая продажа бензина без регистрации в качестве предпринимателя может обернуться штрафом до 2 тысяч рублей по статье 14.1 КоАП РФ. При крупномасштабной нелегальной торговле (ущерб свыше 3,5 млн рублей) наступает уголовная ответственность по статье 171 УК РФ — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест. Если преступление совершено группой лиц, санкции ужесточаются: штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет.