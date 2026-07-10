Требования к детским лагерям ужесточили в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области усиливают контроль за работой детских оздоровительных лагерей. На рабочем совещании с представителями Роспотребнадзора, муниципалитетов и руководителями лагерей обсудили безопасность детей, организацию перевозок, качество питания и санитарные требования. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своём MAX-канале.

Одной из главных тем стала доставка детей к местам отдыха. Регион уже собрал информацию о графиках централизованных перевозок, чтобы контролировать обеспеченность автобусов топливом. Руководителям лагерей, где организованный трансфер не предусмотрен, рекомендовали дополнительно связаться с родителями и напомнить о необходимости безопасной доставки детей.

Особый контроль поручено установить за организацией питания. Руководители лагерей должны следить за соблюдением температурного режима при перевозке продуктов, их качеством и условиями хранения.

Дополнительные меры вводятся и в связи с ухудшением ситуации по энтеровирусной инфекции. В лагерях будут проводить двукратную ежедневную термометрию детей и сотрудников, усилят дезинфекцию помещений, обеспечат работу бактерицидных рециркуляторов, проконтролируют обработку посуды, овощей и фруктов, соблюдение питьевого режима и правил личной гигиены.

Родителей также призвали не отправлять ребенка в лагерь при первых признаках болезни. Если недомогание проявится уже во время смены, ребенка изолируют в медпункте, после чего передадут родителям или направят в медицинское учреждение. По словам главы региона, вопросы безопасности и здоровья детей находятся на личном контроле.