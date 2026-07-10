Результаты ЕГЭ двоих нижегородских учеников аннулируют из-за телефонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области выявили новые случаи списывания на ЕГЭ. Один из учеников разместил фото экзаменационных материалов в общедоступном чате мессенджера. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

По словам министра, специалисты просмотрели видеозапись, которая подтвердила факт наличия телефона подтвердился, а также был зафиксирован момент фотографирования контрольно-измерительных материалов. Более того, проверка видео выявила ещё одного молодого человека, который также использовал телефон в аудитории.

Результаты экзаменов обоих нарушителей будут аннулированы. Теперь они смогут сдать ЕГЭ только в следующем году. В отношении работников пункта проведения экзаменов, допустивших нарушения, проводится разбирательство для выяснения всех обстоятельств и принятия мер.

– Очень огорчён этой ситуацией, правила и условия экзамена должны быть одинаковыми для всех! Списывание – это нечестно по отношению к своим же одноклассникам! – написал Михаил Пучков.