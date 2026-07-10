Ретроэлектричка «Красная птица» будет ходить в Дзержинск. Фото: пресс-служба ГЖД

Тематический ретроэлектропоезд ЭР9Е №618 «Красная птица» будет ходить из Нижнего Новгорода в Дзержинск с 13 по 17 и с 20 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 18:22 и прибывать в Дзержинск в 18:57. Обратный рейс запланирован на 19:31 с возвращением в столицу Приволжья в 20:01.

Главная особенность поезда — четыре вагона, каждый из которых посвящён отдельной странице советской культуры: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В оформлении воссозданы узнаваемые сцены из фильмов и мультфильмов, а также элементы быта и интерьера той эпохи, позволяющие пассажирам полностью погрузиться в атмосферу прошлого столетия.

Помимо визуального оформления, в вагонах размещены подлинные предметы советских времён: печатная машинка, книги, весы, посуда, радиола, холодильник «ЗИЛ», телефонная будка с таксофоном и автомат по продаже газировки. Проводники одеты в форму советского периода и будут выдавать пассажирам бумажные билеты старого образца.

В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что экскурсионное обслуживание в этих рейсах не предусмотрено. Поездка рассчитана на короткие переезды между городами, позволяя пассажирам насладиться уникальной атмосферой XX века в тематических вагонах.