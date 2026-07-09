Торжественное закрытие фестиваля «Горький fest» состоялось в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное закрытие X Фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Церемония закрытия юбилейного фестиваля кино началась с красной дорожки, на которой собралось множество российских актёров, режиссёров и продюсеров. После этого в Нижегородском театре драмы объявили победителей фестиваля. В номинации «Лучший фильм» победила картина нижегородских режиссёров «Тихие смыслы» (16+).

- Все эти годы мы выстраивали диалог между зрителями и авторами, и это является основой всего нашего большого дела - масштабного кинофестиваля. И именно здесь создаются новые проекты, встречаются кинематографисты. Все это случается благодаря вам - нашим участникам, жюри, гостям, друзьям и партнерам. Спасибо, что помогаете нам растить этот фестиваль, - сказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Завершился вечер показом фильма-победителя.