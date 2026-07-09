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НовостиПолитика9 июля 2026 14:52

Игорь Шаповалов стал заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области

Нового руководителя представили сотрудникам регионального полицейского главка
Евгения ФРОЛОВА
Игорь Шаповалов стал заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области.

Игорь Шаповалов стал заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области представили нового заместителя начальника регионального главка – начальника полиции. Эту должность занял полковник полиции Игорь Шаповалов, ранее работавший заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового руководителя личному составу представил начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Он поздравил Игоря Шаповалова с назначением и отметил его многолетний опыт службы в органах внутренних дел, профессиональные качества и способность быстро принимать решения в непростых ситуациях.

В ответном слове Игорь Шаповалов поблагодарил руководство за оказанное доверие и поддержку. Он подчеркнул, что намерен добросовестно выполнять поставленные задачи, уделяя особое внимание эффективному взаимодействию с подчиненными и организации работы подразделений.

Завершая церемонию представления, Юрий Арсентьев пожелал новому руководителю успешной службы, слаженной работы коллектива и высоких результатов в обеспечении правопорядка на территории Нижегородской области.