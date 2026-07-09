Игорь Шаповалов стал заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области представили нового заместителя начальника регионального главка – начальника полиции. Эту должность занял полковник полиции Игорь Шаповалов, ранее работавший заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового руководителя личному составу представил начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. Он поздравил Игоря Шаповалова с назначением и отметил его многолетний опыт службы в органах внутренних дел, профессиональные качества и способность быстро принимать решения в непростых ситуациях.

В ответном слове Игорь Шаповалов поблагодарил руководство за оказанное доверие и поддержку. Он подчеркнул, что намерен добросовестно выполнять поставленные задачи, уделяя особое внимание эффективному взаимодействию с подчиненными и организации работы подразделений.

Завершая церемонию представления, Юрий Арсентьев пожелал новому руководителю успешной службы, слаженной работы коллектива и высоких результатов в обеспечении правопорядка на территории Нижегородской области.