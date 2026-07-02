Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера. Фото: Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения режима охраны памятника природы регионального значения «Мещерское озеро». Проверка была организована после публикаций в СМИ. По ее итогам в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области внесено представление, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время выезда сотрудники прокуратуры осмотрели акваторию и прибрежную полосу озера. Выяснилось, что территория заросла водной и кустарниковой растительностью, а также захламлена бытовыми отходами. По мнению надзорного ведомства, такое состояние не соответствует требованиям, предъявляемым к особо охраняемой природной территории.

Кроме того, на берегу озера работает вейк-клуб, предоставляющий услуги по аренде спортивного оборудования и катамаранов. Как установила прокуратура, деятельность велась без разрешительной документации на использование водного объекта.

По итогам проверки природоохранная прокуратура потребовала от Министерства экологии организовать работы по благоустройству Мещерского озера и принять меры реагирования в отношении вейк-клуба. Исполнение требований находится на контроле надзорного ведомства.