Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без ЕГЭ. ФОТО: Мининский университет.

Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без результатов ЕГЭ. Если они не довольны результатами экзаменов, то они могут пойти в университет на программы СПО. Сейчас в Мининском университете открыты девять программ среднего профессионального образования. В частности, здесь можно получить образование в сфере IT, экономики, педагогики, дизайна, логистики и спорта. Зачисление будет проходить по среднему баллу аттестата. Само обучение продлится от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев в зависимости от выбранной программы. Подать документы сюда можно до 15 августа 2026 года.

- Мы предлагаем выпускникам школ осознанный выбор: программы СПО на 6-ти из 11 факультетов, бюджетные места на педагогических направлениях и поступление без учета баллов ЕГЭ. Наши студенты с первого курса проходят практику у ведущих работодателей региона — от дизайнерских студий до ИТ-компаний и логистических предприятий, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, благодаря этим программам вчерашние выпускники школ могут всего за полтора-три года получить востребованную профессию. При желании они смогут в дальнейшем продолжить обучение в вузе и получить высшее образование. Для этого им необходимо будет сдать внутренние вступительные испытания в университете. Учитывая практическую подготовку выпускников СПО, они без проблем проходят эти экзамены.

Стоит отметить, что на педагогических направлениях «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного образования» есть бюджетные места. На первом направлении – 25 мест, а на втором – 10 мест.

Помимо оценки среднего балла аттестата, на некоторых направлениях есть дополнительные испытания. В частности, на педагогических специальностях проводится собеседование, на физической культуре – проверка физической подготовки, на дизайне – творческое собеседование. При этом художественные навыки и портфолио от абитуриентов не требуется – всему научат в вузе. Уже с первого курса будущие дизайнеры будут проходить практику в профильных студиях Нижнего Новгорода.

Активное участие в подготовке специалистов принимают и индустриальные партнеры – новые программы СПО разработаны совместно с ними. Будущие логисты также проходят практику в профильных компаниях, а студенты направления «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» - в ИТ-компаниях.

КОНКРЕТНО

Какие программы СПО открыты в МИнинском университете?

- банковское дело

- веб-разработка

- дизайн (по отраслям)

- дошкольное образование

- педагогика дополнительного образования

- операционная деятельность в логистике

- техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем

- физическая культура

- экономика и бухгалтерский учет

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