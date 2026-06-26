Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу в режиме временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. На данный момент задержано пять регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, задерживаются самолеты в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Для удобства ожидающих в терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости пассажирам предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь.

Администрация аэропорта призывает пассажиров, планирующих вылет, внимательно следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и на онлайн-табло воздушной гавани. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют регулярно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на табло.