Ночной забег в Столице закатов перенесли с 18 июля на 1 августа. Фото: ВК группа «Ночной забег в Столице закатов»

Ночной забег в Столице закатов, который должен был состояться 18 июля, перенесен на 1 августа. Изменения связаны с проведением в этот день в Нижнем Новгороде матча за Суперкубок России между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

18 июля город примет сразу несколько крупных событий и десятки тысяч гостей. Чтобы сохранить привычный формат спортивного праздника, обеспечить комфортную логистику, безопасность участников и зрителей, а также провести забег по запланированному маршруту, организаторы приняли решение изменить дату старта.

При этом условия для зарегистрированных участников останутся прежними. Все приобретенные слоты автоматически перенесут на 1 августа, дополнительных действий предпринимать не потребуется.

Тем, кому новая дата не подходит, организаторы предлагают оформить возврат через личный кабинет на платформе RussiaRunning в разделе «Заказы». Полную стоимость стартового взноса вернут при подаче заявки до 5 июля включительно.

Организаторы подчеркнули, что формат мероприятия останется прежним: участников ждут летняя атмосфера, знакомый маршрут по вечернему городу и традиционные нижегородские закаты. Регистрация на Ночной забег продолжается.