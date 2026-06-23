Аналитический центр Нижнего Новгорода трижды признали лучшим в России. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Аналитический центр Нижнего Новгорода одержал сразу три победы на федеральном и международном уровнях. Городские цифровые проекты стали лучшими в двух престижных конкурсах, сумев опередить сильных соперников, включая команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Одной из награжденных разработок стала платформа «Лобачевский» – единый цифровой портал для взаимодействия жителей с городскими службами. Сервис объединяет различные каналы связи в одну систему и позволяет отслеживать весь путь обращения – от подачи заявки до получения результата. Пользователи могут видеть ответственных исполнителей, следить за ходом работы и оценивать качество выполненных задач.

Еще две награды получили проекты, связанные с использованием искусственного интеллекта. По словам Юрия Шалабаева, современные технологии помогают городским службам быстрее анализировать обращения жителей, обрабатывать обратную связь, прогнозировать возможные риски и контролировать сроки исполнения поручений.

Еще одну награду Нижний Новгород получил на международной премии «Гравитация». Проект «Интеллектуальный центр управления городом» победил в номинации, посвященной использованию ИИ и больших данных в государственном управлении. По словам представителей городской администрации, разработка помогает оперативно анализировать процессы, происходящие в городе, и принимать более эффективные управленческие решения.