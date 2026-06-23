Гражданина Египта выдворили из Нижегородской области за нарушение правил. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гражданин Египта был выдворен за пределы России после нарушения миграционного законодательства. Решение об административном выдворении вынес суд, а сопровождение иностранца до пункта пропуска через государственную границу обеспечили судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Нарушение выявили сотрудники регионального Управления по вопросам миграции ГУ МВД России. Установлено, что мужчина не соблюдал правила въезда или пребывания на территории Российской Федерации, за что предусмотрена ответственность. В отношении иностранного гражданина был составлен административный протокол.

Суд назначил нарушителю штраф в размере двух тысяч рублей и постановил выдворить его из страны. До вступления судебного решения в законную силу гражданин Египта находился в Центре временного содержания иностранных граждан. После завершения всех необходимых процедур судебные приставы сопроводили его до государственной границы, откуда он покинул Россию.

В ГУФССП отметили, что только за последние три недели административному выдворению подверглись 125 иностранных граждан. Среди них жители Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана и Туркменистана. Согласно действующему законодательству, повторно въехать в Россию такие нарушители смогут не ранее чем через пять лет.