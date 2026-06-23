182 семьи получили пособия на приемных детей в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 182 семьи в Нижегородской области, принявшие на воспитание детей, получили единовременные выплаты от регионального отделения Социального фонда России. На такую меру поддержки могут рассчитывать усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Размер выплаты зависит от возраста ребенка и обстоятельств его устройства в семью. При передаче на воспитание ребенка младше восьми лет семья получает около 28,4 тысячи рублей. Если одновременно принимаются несколько детей, пособие назначается на каждого из них.

Повышенная выплата предусмотрена при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше восьми лет, а также братьев и сестер. В таких случаях размер поддержки превышает 217 тысяч рублей на каждого ребенка.

Подать заявление можно через клиентскую службу Соцфонда, МФЦ, портал Госуслуг или по почте. Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев после вступления в силу решения суда об усыновлении, оформления опеки или заключения договора о принятии ребенка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Если сведения окажутся недостоверными или необходимые документы не будут представлены вовремя, в выплате могут отказать.