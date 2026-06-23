Нижегородцам напомнили об ответственности за покупку липовых справок. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области предупредили об ответственности за покупку, хранение и использование поддельных медицинских справок. Тема особенно актуальна в разгар приемной кампании в вузы и колледжи, когда активизируются мошенники и различные посредники, обещающие помощь с оформлением документов, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Специалисты напоминают, что за изготовление и использование фальшивых медицинских документов предусмотрена серьезная ответственность. Речь идет не только о справках для учебных заведений, но и о больничных листах, документах для работодателей и других медицинских заключениях.

По действующему законодательству за подделку медицинской справки нарушителям может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Более суровое наказание предусмотрено в случаях, если использование поддельного документа повлекло тяжелые последствия, в том числе угрозу массового распространения заболеваний. В такой ситуации срок лишения свободы может достигать восьми лет.

Кроме того, нижегородским абитуриентам рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям «ускорить» поступление или помочь с подачей документов за деньги. Подобные схемы нередко используются для хищения персональных данных и доступа к аккаунтам на портале Госуслуг. Проверять информацию советуют только через официальные ресурсы учебных заведений.