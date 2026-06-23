Нижегородские мужчины чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

Фото: Евгений Поторочин

Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Нижегородская область в рейтинге любителей быстрой передачи данных оказалась на 12 месте, опередив Приморье, Хабаровский край, Дагестан, Якутию и ряд других регионов. Это выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим».

В Нижегородской области, как и в целом по стране, мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такой услуги абоненту не нужно искать особенную зону покрытия сети. Активировать «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте, сервис доступен на всех современных моделях смартфонов.

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