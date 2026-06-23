Шесть дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершили ремонт дорожного покрытия на шести улицах и проездах частного сектора. Работы выполнили в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Обновление коснулось улиц Лышнова, Шушенской и Лысенко, а также проезда от улицы Новополевой до Первомайской, участка от Стригинской до Земляничной и Стригинского переулка, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как отметил глава районной администрации Александр Нагин, в 2026 году по проекту планируется привести в порядок 11 дорог частного сектора, причем больше половины объектов уже готовы. По его словам, именно жители определяют, какие территории нуждаются в ремонте в первую очередь. С начала реализации проекта в 2021 году в районе удалось обновить свыше 50 улиц.

По данным подрядчика, сейчас выполнено около 60% работ по контракту. Общая площадь нового покрытия составила порядка 8,2 тысячи квадратных метров, а протяженность отремонтированных участков достигла двух километров. Оставшиеся дороги подрядная организация рассчитывает завершить до 15 июля.

Местные жители положительно оценили результаты ремонта. Нижегородцы отмечают, что по обновленным дорогам стало удобнее ходить к остановкам общественного транспорта, социальным объектам и храму, а дети получили безопасные маршруты для прогулок и катания на велосипедах, роликах и самокатах.

Всего в 2026 году в Нижнем Новгороде по программе «Вам решать!» планируется реализовать 78 инициатив общей стоимостью более 340 млн рублей. Они затрагивают ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, установку освещения, а также создание детских и спортивных площадок.