В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода им.Чкалова временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Несмотря на введенные ограничения, воздушная гавань продолжает работу с пассажирами. В терминале находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, которые помогают людям получить необходимую информацию и решить возникающие вопросы.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. Медицинский пункт аэропорта продолжает работу в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее на территории Нижегородской области был введен режим «Ракетная опасность». Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб. В случае необходимости следует обращаться по телефону 112.