Суд вынес предписание Роспатенту после дела нижегородского «Синергетика». Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе частное определение в адрес Роспатента и обязал ведомство более тщательно подходить к регистрации товарных знаков. Решение стало итогом громкого спора нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик» и предпринимателя Карины Богуславской из-за товарного знака «Я люблю свою семью», сообщает «Ъ-Приволжье».

Конфликт начался после того, как правообладатель товарного знака потребовала взыскать с компании более 10 млрд рублей за использование схожего обозначения на упаковке продукции. Апелляционный суд частично поддержал иск и обязал «Синергетик» выплатить порядка 766 млн рублей.

Однако Суд по интеллектуальным правам отменил это решение. Судьи пришли к выводу, что речь идет об общеупотребимой фразе, которая не должна ограничиваться исключительными правами одного владельца. По мнению суда, использование слов о любви к семье на упаковке не служит индивидуализации товара и воспринимается как обычное выражение.

Одновременно суд указал на действия Роспатента, зарегистрировавшего спорное обозначение. Ведомству предписали обеспечить единообразное применение законодательства и более взвешенно оценивать заявки на регистрацию товарных знаков. Попытка Роспатента отменить или разъяснить частное определение успеха не имела: судебная коллегия сочла его законным и обоснованным.