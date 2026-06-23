Фасад музыкальной школы имени Скрябина в Дзержинске отремонтируют к новому учебному году

Фото: тг-канал Михаила Клинкова

Центральная детская музыкальная школа имени А. Н. Скрябина в Дзержинске готовится к масштабному обновлению. Здание 1960 года постройки давно нуждалось в ремонте: на фасаде появились трещины, начала разрушаться штукатурка и цоколь. Сегодня строительные леса уже установлены, подрядчик приступил к работам на северной части здания, концертном зале и основном фасаде. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков в своих соцсетях.

Ремонт фасада и входной группы планируется завершить к 20 августа, чтобы новый учебный год ученики, родители и педагоги встретили в обновленном здании. Особое внимание уделяется доступной среде: входная группа будет полностью реконструирована, на входе появится пандус.

Как отметил глава города Михаил Клинков, финансирование работ осуществляется из средств городского бюджета. «Есть большая уверенность, что новый учебный год ученики, родители и педагоги встретят в красивом, обновленном здании школы», — написал он в своем телеграм-канале.