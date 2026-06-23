Почти тысяча выпускников сдали ЕГЭ в резервный день в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области начались резервные дни Единого государственного экзамена. В первый день на 16 пунктах проведения ЕГЭ по всему региону экзамены написали 999 выпускников. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений и удалений участников. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

В резервные сроки школьники сдавали сразу несколько предметов: русский язык, физику, химию, литературу, информатику и иностранные языки. Такие дни предназначены для тех выпускников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в экзаменах в основные даты или столкнулись с совпадением предметов в расписании.

По словам Михаила Пучкова, работа всех экзаменационных площадок была организована без сбоев. Министр отметил, что участники успешно справились с испытаниями и поблагодарил ребят за ответственное отношение к экзаменам.

Резервный период ЕГЭ продолжится в соответствии с утвержденным расписанием. Для многих выпускников именно эти дни станут последней возможностью завершить экзаменационную кампанию и получить результаты для поступления в вузы.