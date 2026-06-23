Члены Совета молодёжи «Нижновэнерго» приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». ФОТО: Светлана Мурзина

В преддверии Дня памяти и скорби члены Совета молодёжи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к 85 й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось в парке города у монумента Славы. В нём приняли участие представители предприятий, органов власти и силовых структур, а также общественных и молодёжных организаций.

Участники выложили из зажжённых свечей надпись «Я помню», возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев соотечественников минутой молчания.

Такие мероприятия — дань уважения тем, кто отдал жизни за Победу, и возможность передать память о них будущим поколениям.