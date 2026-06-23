Несколько поселков для иностранцев могут построить в Нижегородской области

Сразу несколько инициатив по созданию жилых поселков для граждан из-за рубежа, переезжающих в Россию, обсуждаются в регионе. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько инициатив по созданию жилых поселков для граждан из-за рубежа, переезжающих в Россию, обсуждаются в регионе. Об этом на пресс-конференции 22 июня рассказал руководитель кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер, пишет НИА "Нижний Новгород".

Напомним, в начале июня в ходе Петербургского экономического форума стало известно о планах построить в регионе поселок для переселенцев из Западной Европы примерно на 450 домов. Речь идет о тех, кто приезжает в страну по так называемой «визе традиционных ценностей».

Ранее появлялась информация о планах создать немецкую деревню в селе Арманиха Дальнеконстантиновского округа. Там предполагалось разместить жилые дома, пансионат для пожилых, профилакторий и спа-центр.

Якоб Пиннекер уточнил, что агентство не курирует эти проекты, но сопровождает отдельные процессы. По его словам, сегодня существует несколько частных инициатив, в том числе исходящих от самих переселенцев.

В то же время эксперт призвал трезво оценивать перспективы: большинство авторов подобных идей рассчитывают на внешнее финансирование. «Нужен серьезный комплексный подход: подготовка и обоснование инвестпроекта, работа с кредитными институтами либо вложение собственных средств — как это делают наши частные лица», — подчеркнул он.

Дальнейшая судьба инициатив будет зависеть от проработки финансовой модели и создания полноценной инфраструктуры. При этом Пиннекер назвал тенденцию интереса к региону со стороны иностранцев позитивной и допустил, что часть проектов может быть реализована в будущем.