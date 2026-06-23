«Проделанная муниципалитетом работа позволит юным нижегородцам провести каникулы интересно и с пользой», - Евгений Чинцов

22 июня 2026 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева, на котором депутаты ознакомились с ходом летней оздоровительной кампании.

Доклады по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, проведения мероприятий спортивной и патриотической направленности представили специалисты пяти профильных департаментов городской администрации.

В период летних каникул на базе муниципальных образовательных организаций работают 205 лагерей с дневным пребыванием для 21055 детей и 41 лагерь труда и отдыха для 1164 детей. В восьми муниципальных загородных лагерях отдохнут более 4000 человек. В пяти лагерях, находящихся на балансе МАО «Муниципальный центр «Надежда», планируется провести 22 смены продолжительностью от 7 до 21 дней с общим охватом около 3500 человек.

Муниципальными музеями подготовлено свыше 200 мероприятий для детей и подростков, в клубах и домах культуры – более 70. Порядка 350 событий состоится в библиотеках в рамках городской программы летнего чтения «Почитаем летом-2026».

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий включает 182 мероприятия с охватом 27466 человек. Также многие юные спортсмены примут участие в международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что большинство акций будет посвящено объявленному в стране Году единства народов России.

«Проделанная муниципалитетом работа позволит юным нижегородцам провести каникулы интересно и с пользой. Продуманный досуг с возможностью заниматься спортом, полезным трудом и общаться с друзьями – это замечательно. Но не менее важно и то, что создаются условия для развития личности. Много внимания уделяется темам гражданской ответственности, патриотизма, уважения к традициям населяющих Россию народов. Положительным моментом считаю широкое привлечение к работе с подрастающим поколением ветеранов СВО – людей, делом доказавших свою верность Родине», - поделился мнением Евгений Чинцов.

Всего организованными формами отдыха планируется охватить свыше 140 тыс. юных нижегородцев, в т.ч. более 45 тыс. детей отдохнут с родителями и в составе организованных групп на турбазах, более 18 тыс. человек - в санаторно-оздоровительных центрах, 280 человек - в палаточных лагерях. В трудовых объединениях общественно полезным трудом будут заняты более 7 000 детей. Для 16 тыс. человек будут организованы прогулочные группы, 40 тыс. детей будут охвачены различными другими формами досуга и занятости.