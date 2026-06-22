71 млн рублей хочет взыскать нижегородская мэрия с виновного во взрыве на Фучика. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нижнего Новгорода обратилась в Автозаводский районный суд с требованием взыскать более 70,8 миллиона рублей после взрыва в многоквартирном доме на улице Юлиуса Фучика. Иск подан к собственнику квартиры, где произошел инцидент, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Речь идет о происшествии, случившемся 19 марта 2024 года в квартире 17 дома №37 по улице Фучика. По данным суда, там произошел взрыв неустановленного вещества, после которого начался сильный пожар. Из-за последствий случившегося в городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Для помощи жильцам и восстановления дома городским властям пришлось организовать масштабные работы. В их число вошли обследование здания, ремонт поврежденных конструкций, временное расселение жителей, выплаты компенсаций пострадавшим, а также охрана и хранение имущества.

По информации администрации, общие расходы городского бюджета на ликвидацию последствий ЧС составили 70 840 780 рублей 21 копейку. Именно эту сумму власти намерены взыскать через суд. Судебное заседание по иску назначено на 7 июля 2026 года.

Напомним, после взрыва пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Очевидцы рассказывали о мощной ударной волне, выбитых окнах и густом дыме, который быстро заполнил подъезд. Пожарным удалось локализовать и потушить возгорание в кратчайшие сроки.