Дзержинск присоединился к Всероссийской акции памяти. ФОТО: Соцсети Михаила Клинкова.

22 июня Дзержинск присоединился к Всероссийской акции памяти. Ровно в 12:15 по московскому времени город замер в скорбной минуте молчания у Вечного огня. Город химиков отдал дань глубочайшего уважения тем, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Дзержинска Михаил Клинков.

- В обычное воскресенье люди строили планы на выходной, не подозревая, что солнечный рассвет уже перечеркнут войной. Пока страна спала, на западной границе нашей Родины уже прогремели взрывы. Началась самая кровопролитная война в истории, которая продолжалась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников, оставив глубокий шрам в памяти поколений, - напомнил Михаил Клинков.

Днем к мемориалу возложили живые цветы — как символ благодарности и вечной памяти. Почтить павших пришли ветераны, представители администрации, депутаты городской Думы, участники специальной военной операции, волонтеры, юнармейцы, дзержинцы.

- Их присутствие сказало главное: «Дзержинск помнит!» Каждый удар метронома призывал помнить о людях, защищавших нашу страну на фронте, в том числе 28 тысяч наших земляков. Помнить о тех, кто ковал Победу в тылу, работая за гранью человеческих возможностей. Мы – потомки поколения победителей, и наш святой долг – передать память о Великой Отечественной войне нашим детям, - отметил Михаил Клинков.

Как напоминание об этом долге прозвучали у мемориала строки поэта-фронтовика Вадима Шефнера:

Не танцуйте сегодня, не пойте...

В предвечерний задумчивый час

Молчаливо у окон постойте,

Вспомяните погибших за нас…

- Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины! Никто не забыт – ничто не забыто, - заключил Михаил Клинков.