До 3,5 тысячи подписей потребуется собрать кандидатам в ЗСНО Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кандидатам в нижегородское Заксобрание потребуется собрать до 3,5 тысячи подписей. Такое количество утвердила избирательная комиссия Нижегородской области. Постановление опубликовано на сайте Избиркома.

Кандидатам в депутаты по 25 одномандатным округам потребуется собрать на выборах от 2,37 тысячи до 3,53 тысячи подписей. Меньше всего подписей необходимо в округе №20 – там зарегистрировано всего 79 тысяч избирателей, больше всего – в округе №1, где насчитывается 117,8 тысячи избирателей.

При этом непарламентским партиям для регистрации списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва необходимо заручиться поддержкой как минимум 12,2 тысячи и как максимум 13,5 тысячи избирателей.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Нижегородской области пройдут 20 сентября 2026 года. Они совпадут с выборами в Государственную Думу РФ и пройдут в Единый день голосования. В состав Законодательного собрания войдут 50 депутатов: половина будет избрана по одномандатным округам, ещё 25 — по партийным спискам.

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