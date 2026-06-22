Антон Дорофеев возглавил Нижегородскую ГЭС. Фото: сайт Нижегородской ГЭС

Антон Дорофеев возглавил филиал ПАО «Русгидро» – Нижегородскую ГЭС. До этого станцией руководил Александр Гойзебанд. Информация об этом появилась на официальном сайте филиала.

Новый директор Нижегородской ГЭС свою карьеру в гидроэнергетике начал в 2002 году. Тогда он работал мастером участка в цеху Чебоксарской ГЭС. В период с 2012 по 2021 год Антон Дорофеев уже работал на Нижегородской ГЭС, где стал главным инженером филиала. Позже он вернулся на Чебоксарскую станцию, которую возглавил.

Теперь Антон Дорофеев будет руководить сразу двумя гидроэлектростанциями на Волге – Нижегородской и Чебоксарской ГЭС.

Ранее сообщалось о том, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход ремонта дороги на улице Звездинке. Там по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок от площади Горького до улицы Алексеевской. Его протяженность составляет чуть больше одного километра.

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