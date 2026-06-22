Нижегородские власти объяснили проблемы с топливом ажиотажным спросом. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Запасы на нижегородских нефтебазах находятся в достаточном объеме, а возникшие сложности связаны с возросшим спросом и логистическими трудностями. Такое заявление сделали в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области на фоне ажиотажного спроса и перебоев с топливом на АЗС.

Как пояснили в ведомстве, спрос на топливо вырос на 150%, в том числе за счет потребителей из соседних регионов. Кроме того, на доставку бензина на АЗС повлияли ограничения, вводимые во время объявления атак БПЛА, и увеличение объёмов отгрузок в другие субъекты РФ.

- Перебои носят временный характер и вызваны быстрым опорожнением хранилищ на самих заправках. С 19 июня отмечается завышение цен на отдельных АЗС, работающих по франшизе. Министерство провело работу с владельцами таких станций, а также обратилось в УФАС и прокуратуру региона, - сообщили в региональном МинЖКХ.

Крупные сети — «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть» и «Тебойл» — работают в штатном режиме, цены на их АЗС стабильны. «Лукойл» дополнительно увеличил количество бензовозов для доставки топлива. Ограничения на отпуск бензина действуют в 11 муниципальных образованиях, где нет заправочных станций этих вертикально-интегрированных компаний.

Для стабилизации ситуации правительство Нижегородской области предприняло ряд мер: независимым АЗС обеспечена возможность заключения прямых договоров на поставку бензина от крупного нефтетрейдера, организован ежесуточный мониторинг наличия топлива на нефтебазах и АЗС. Дважды в неделю проводятся заседания регионального штаба по обеспечению области нефтепродуктами.