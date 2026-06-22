Шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга ЮШКОВА.

Шестеро выпускников школ Нижнего Новгорода сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом в совей группе в мессенджере Макс рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

По сто баллов по русскому языку и математике получили сразу четыре выпускника: Александра Калязина из лицея №36, Анфиса Соболева из школы №22, Григорий Берберян из лицея №40, Илья Ковалев из лицея №38.

На 200 баллов русский язык и историю сдала Дарья Шарова из школы №33. Также Иван Комков из кстовской школы №8 заработал высшие баллы по русскому языку и химии.

Тем временем в Нижнем Новгороде 100 баллов по ЕГЭ заработали уже 73 выпускника, 52 из них получили наивысший результат по русскому языку и математике. Среди образовательных организаций лидирует лицей №40. Сразу 12 его выпускников стали стобалльниками.

Отметим, подведение итогов ЕГЭ еще продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области наивысший балл получили 144 выпускника, десять из которых сдали на 100 баллов сразу два экзамена. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из них и узнала, как проходили экзамены и как получить «сотку» на ЕГЭ.

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