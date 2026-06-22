Подросток погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Автобус влетел в мотоцикл на трассе Москва – Уфа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло в Воротынском районе Нижегородской области. Там 21 июня автобус влетел в мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла поздним вечером на трассе Москва – Уфа. 58-летний водитель туристического автобуса, двигавшегося в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и налетел на мотоцикл «Кайо», который ехал впереди.

В результате столкновения автобус подмял под себя половину мотоцикла. Его 16-летний водитель получил травмы, с которыми был доставлен в больницу Лысковского района. 16-летний пассажир мотоцикла, к сожалению, скончался еще до приезда скорой помощи.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о том, что мотоциклист сбил пожилую женщину в Нижнем Новгороде.

Авария произошла на улице Ларина в Приокском районе около полудня. 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую дорогу.

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