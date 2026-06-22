В Дзержинске зажгли огненную звезду в память о 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Вечером 21 июня на площади Героев у Вечного огня в Дзержинске прошла акция «Огненные картины войны». Как сообщил глава города Михаил Клинков, из сотен свечей на площади засияла Звезда и слова: «Дзержинск помнит». В акции приняли участие силовики, участники специальной военной операции, юнармейцы, волонтеры и горожане.

Особую признательность глава города выразил актрисе Дзержинского театра драмы Татьяне Орловой, чья литературная композиция стала настоящей исповедью народа. Под мерный стук метронома участники почтили память павших минутой молчания.

Дзержинск по праву носит звание «Город трудовой доблести»: более 28 тысяч его жителей ушли на фронт, 28 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Те, кто остался в тылу, совершили невозможное, приближая Победу.

Общегородское траурное мероприятие состоялось в полдень 22 июня у Вечного огня.

- Мы будем помнить! Всегда! — написал Михаил Клинков в своем телеграм-канале.