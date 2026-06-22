Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 11:31

В Дзержинске зажгли огненную звезду в память о 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Вечером 21 июня на площади Героев у Вечного огня в Дзержинске прошла акция «Огненные картины войны». Как сообщил глава города Михаил Клинков, из сотен свечей на площади засияла Звезда и слова: «Дзержинск помнит». В акции приняли участие силовики, участники специальной военной операции, юнармейцы, волонтеры и горожане.

Особую признательность глава города выразил актрисе Дзержинского театра драмы Татьяне Орловой, чья литературная композиция стала настоящей исповедью народа. Под мерный стук метронома участники почтили память павших минутой молчания.

Дзержинск по праву носит звание «Город трудовой доблести»: более 28 тысяч его жителей ушли на фронт, 28 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Те, кто остался в тылу, совершили невозможное, приближая Победу.

Общегородское траурное мероприятие состоялось в полдень 22 июня у Вечного огня.

- Мы будем помнить! Всегда! — написал Михаил Клинков в своем телеграм-канале.