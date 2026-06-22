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НовостиОбщество22 июня 2026 10:00

Нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Басты»

27 июня подземка будет работать до часа ночи
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Басты».

Нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Басты».

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде метро продлит работу из за концерта «Басты» 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В субботу на стадионе «Совкомбанк Арена» состоится большой концерт. Организаторы ожидают, что зрители начнут расходиться после полуночи, поэтому городские власти приняли решение продлить работу метрополитена.

Поезда Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линий будут ходить до 01:00 ночи 28 июня. После 22:00 интервалы движения сократят, чтобы пассажиры не ждали долго. В ночь концерта транспорт пустят по специальному расписанию, чтобы зрители могли комфортно добраться до дома.