Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в нижегородском аэропорту. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Во время ограничений аэропорт Чкалов продолжает обслуживать пассажиров. Поддержку оказывают как сотрудники воздушной гавани, так и представители авиакомпаний.

Для пассажиров с детьми работают комнаты матери и ребенка, в залах ожидания находятся фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт. Кроме того, на территории аэропорта можно бесплатно подключиться к сети WI-FI.

Напомним, на прошлой неделе Нижегородская воздушная гавань приняла в качестве запасной 28 рейсов, следовавших в Москву. Это было связано с длительными ограничениями на полеты в столице.

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