Почти на 50 тысяч рублей подорожало обучение на врача в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обучение врачей и медсестер подорожало в вузах и колледжах Нижнего Новгорода. При этом почти все бюджетные места отданы под целевой прием. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов.

Почти на 50 тысяч рублей подорожала стоимость первого года обучения на лечебном факультете ПИМУ. В прошлом году студенты платили за университет 305 тысяч, в этом будущим врачам надо готовить 351 тысячу рублей. Подорожало обучение и у стоматологов – ценник вырос с 430 до 450 тысяч рублей.

Немного дешевле стать врачом можно в Институте клинической медицины ННГУ. Там первый год обойдется в 320 тысяч рублей. Стоматология же там дороже – 460 тысяч.

Труднее всего в финансовом плане придется будущим пластическим хирургам. Ординатура по этому профилю длится теперь пять лет, а цена за один год обучения начинается с 419 тысяч рублей.

Недешево обойдется и обучение в медколледже. Подготовка медсестер и фармацевтов стоит от 200 до 300 тысяч рублей, фельдшеров – 300-400 тысяч рублей.

Отметим, тем, кто учится платно, все равно придется проходить обязательное наставничество. Однако медицинскую организацию и регион выпускник может выбрать самостоятельно.

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