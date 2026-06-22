Нижегородский депутат от ЛДПР Молькова выступила на Форуме пациентов в Москве. ФОТО: НРО ЛДПР.

В Москве состоялся Всероссийский форум пациентов, организованный ЛДПР. Его главной темой стала ситуация со здравоохранением в России. Как оказалось, в регионах существует немало проблем в этой сфере. Нижегородскую область на форуме представляла депутат Гордумы Нижнего Новгорода от ЛДПР Ирина Молькова.

- Нижегородцы регулярно обращаются в Выездную приемную Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого с жалобами на проблемы здравоохранения, - рассказала депутат. - Ситуация в здравоохранении Нижегородской области — это зеркало общероссийских проблем. И решать их нужно не на уровне отдельных регионов, а на федеральном уровне, комплексно.

Говоря о жалобах, поступающих от жителей, Ирина Молькова рассказала о ситуации в городско детской больнице Дзержинска. Там напольная плитка в коридорах ходит ходуном, а на нижних этажах стоит стойкий запах канализации. Еще сложнее ситуация в селе Ивково в Гагинском районе – там пациенты вынуждены добираться до больницы полчаса на машине. И это при том, что машина есть далеко не у всех жителей. Довольно часто жители жалуются и на нехватку специалистов – к примеру, в селе Кантаурово Борского городского округа работает всего один терапевт.

В этом году на сферу здравоохранения в Нижегородской области выделили 49,2 миллиарда рублей. Это свыше 14% всего областного бюджета. Однако и этой суммы недостаточно для обеспечения качественной медицинской помощи жителям.

Озвученные нижегородцами проблемы характерны и для других регионов России. Именно поэтому решать их нужно на федеральном уровне. Ряд важных инициатив был разработан уже на Всероссийском форуме пациентов. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал пересмотреть действующие сроки ожидания медицинской помощи по полису ОМС. Важно сократить время записи и к медикам и сроки проведения обследований. Это особенно важно для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Также в партии считают, что при реорганизации и ликвидации медицинских учреждений важно учитывать мнение местных жителей. Для этого предварительно должны проводиться народные референдумы. Еще один важный вопрос – обеспечение регионов лекарственными средствами. Для этого ЛДПР предложила назначить единый государственный орган по координации лекарственной политики. При этом должна быть увеличена доля федерального финансирования льготных лекарств.

По итогам форума ЛДПР предложила запустить федеральную программу поддержки регионов в части медицинского обеспечения. Она должна взять на себя ключевые расходные обязательства, чтобы снять нагрузку с бюджетов регионов. Это должно обеспечить всем гражданам равный уровень медицинской помощи, вне зависимости от региона.

- Сегодня в регионах с высоким уровнем доходов, как, например, в Москве, затраты на здравоохранение и медицинскую помощь значительно выше. В то же время регионы с высокой закредитованностью и большим объёмом долга вынуждены сокращать расходы, в том числе, на здравоохранение — от этого страдают пациенты, - отметила депутат фракции ЛДПР в Госдуме Мария Харченко.