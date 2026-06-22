Мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Приокском районе

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Нижнем Новгороде в субботу, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Ларина в Приокском районе около полудня. 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую дорогу.

По предварительным данным, пенсионерка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя он находился неподалеку.

В результате аварии пострадали оба: и мотоциклист, и женщина-пешеход. Их доставили в больницу имени Семашко. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.