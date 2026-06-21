В Нижнем Новгороде завершилась 29‑я Спартакиада «Нижновэнерго».

С 19 по 21 июня на базе комплекса «Emerald SPORT» в Нижнем Новгороде проходила 29 я Спартакиада «Нижновэнерго». Мероприятие объединило 330 сотрудников: в борьбу вступили одиннадцать команд, в том числе коллеги из ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

Три дня энергетики состязались в силе и выносливости, демонстрируя командный дух и мастерство в разнообразных видах спорта: волейболе, мини футболе, настольном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетическом кроссе, плавании и шахматах.

По итогам соревнований золото, серебро и бронза распределились следующим образом: 1 место – Арзамасское направление электрических сетей, 2 место – Аппарат Управления филиала, 3 место – команда ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

Торжественная церемония закрытия стала ярким завершением Спартакиады. Победители поднялись на пьедестал и получили заслуженные награды — символ признания их достижений.

«Дорогие коллеги! От всей души благодарю каждого из вас — участников, болельщиков, судей и организаторов — за этот прекрасный спортивный праздник. Мы вместе создали настоящую атмосферу единства и честной борьбы. Уверен, эти дни запомнятся надолго, а их энергия подарит нам силы для новых побед в нашей повседневной работе!» — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.