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НовостиОбщество21 июня 2026 13:34

Магнитные бури ожидают нижегородцев в конце июня

Уровень магнитных возмущений достигнет четырех баллов
Василий КРОТОВ
Магнитные бури ожидают нижегородцев в конце июня.

Магнитные бури ожидают нижегородцев в конце июня.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня нижегородцев ожидает затяжная магнитная буря. Уже вечером 23 июня уровень магнитных возмущений достигнет четырех баллов. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

- Уровень магнитных возмущений, достигнув четырех баллов, соответствует уровню малой магнитной бури, - говорится в пояснении. – Такой уровень магнитных возмущений продлится до вечера 27 июня.

Напомним, ранее мы писали, что самым теплым днем на этой неделе станет понедельник, 22 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. В ночные часы будет прохладнее – столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. При этом ясная погода время от времени будет сменяться облаками.